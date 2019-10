Für ihr neuestes Urlaubsvideo kassiert Anne Wünsche (28) einen heftigen Shitstorm! Die YouTuberin hat im Teneriffaurlaub mit ihren beiden Töchtern einen Zoo mit Meerestieren besucht. Bei der Orca-Show kommen der kleinen Miley die Tränen – ihr tun die in Gefangenschaft lebenden Tiere leid. Annes Follower sind entsetzt, dass sie ihre beiden Mädchen überhaupt mit in so einen Wal-Park nimmt: "Wie kann man bitte so eine abartige Tierquälerei unterstützen?", lautet zum Beispiel ein Kommentar auf YouTube.



