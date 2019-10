Katja Krasavice (23) wagt den nächsten schlüpfrigen Promo-Move! Das YouTube-Sternchen wird im kommenden Januar ihre erste Platte "Boss Bitch" herausbringen. In der dazugehörigen limitierten Box wird es so einige Schmankerl für ihre Fans geben: Unter anderem kommt ihre Handynummer rein. In ihrem neuesten YouTube-Clip verriet die Blondine jetzt, dass das noch lange nicht alles war. Den Fan-Editionen wird nämlich außerdem ein von ihr getragenes Höschen beigelegt! "Ich trage am Tag so 100, 150 bis 200 Stück. Klar, nicht sehr lange, aber schon mal zehn Minuten, den anderen ein bisschen länger, mit einem schlaf ich ein und so weiter", gab die "Sugar Daddy"-Interpretin über die Vorbereitungen zum Album preis.



