Seit Ende September ist öffentlich, dass die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka (29) den Fußballprofi Alexander Meyer (28) datet. Das hatte der Kicker selbst in einem Interview völlig überraschend ausgeplaudert. Jessi hingegen war bis zuletzt sparsam mit Äußerungen über ihre neue Beziehung. Im Promiflash-Interview auf dem ersten "Banana Nights"-Event in Berlin erklärte sie ihre Zurückhaltung: "Ich möchte einfach mein Glück für mich genießen und bin da einfach so, weil ich weiß, wie es sein kann, dass wenn man einmal was zeigt, dass man unter Druck steht, was zeigen zu müssen. Das möchte ich einfach nicht."



