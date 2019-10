Die Beziehungs-Spekulationen nehmen bei Julia Beautx (20) und Rezo kein Ende: Weil die beiden YouTuber auffällig oft Videos zusammen drehen, vermuten ihre Follower, dass zwischen den beiden mehr gehen könnte als nur Freundschaft. Immerhin ist zumindest Julia auch bereits seit Ende 2017 offiziell Single. Promiflash hat kürzlich bei der Influencerin nachgehakt, was sie wirklich für den Blauschopf empfindet: "Also Rezo und ich sind supergut befreundet, aber das war’s tatsächlich auch. Das glaubt zwar niemand, aber es ist wirklich tatsächlich ehrlich so."

