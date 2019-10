Bibi (26) und Julian Claßen (26) sind mehr als happy, dass das Versteckspiel endlich ein Ende hat! Vor wenigen Tagen trafen die Webstars eine wichtige Entscheidung: Sie zeigten zum ersten Mal das Gesicht ihres Sohnes Lio (1). In einem neuen YouTube-Video verrieten die stolzen Eltern nun, wie glücklich sie darüber sind. "Jetzt war plötzlich dieser Druck weg. Wir saßen alle am Tisch und ich dachte mir so, selbst wenn jetzt irgendwer ein Foto macht und hochlädt, dann ist es halt so", erklärte Julian. Sie seien insgesamt einfach viel entspannter – und vor allem total erleichtert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de