Jonas Ems (22) und Jonas Wuttke (22) gehen mit einer neuen Staffel von "Krass Klassenfahrt" an den Start! In der vierten Runde der fiktiven Klassenfahrt sind nicht nur alte Gesichter wie Nathan Goldblat (19) als Stanley zu sehen – auch viele neue Influencer stürzen sich ins Abenteuer. Neben Keanu Rapp (18) und justCaan ist auch YouTube-Star Sonny Loops dabei. Produzent Jonas ist sich bei diesem Cast sicher: "Ich würde sagen, vom Gefühl her, dass die vierte Staffel unsere beste geworden ist."



