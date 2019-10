Strike – so startet Sarah Lombardis (27) neues Lebensjahr mit ihren Liebsten! Am Dienstag feierte die Sängerin ihren 27. Geburtstag und lud am Abend ihre Familie zu Buffet und Bowling ein. Da durften Freund Roberto, Sohn Alessio Lombardi (4) und dessen Papa Pietro Lombardi (27) natürlich nicht fehlen – immerhin versuchen die inzwischen getrennten Musiker, für ihren Kleinen immer an einem Strang zu ziehen. "Weißt du, wie er sich freut, wenn Mama und Papa zusammen sind? Das ist für ihn das Schönste, da rastet er komplett aus! Er weiß aber zu 100 Prozent: Papa hier, Mama hier – aber zusammen gibt’s Party", erklärte Pietro schon 2018 in einem Promiflash-Interview, wie sein Sohn die Mama-Papa-Treffen erlebt.



