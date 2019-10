Seit einem Jahr gehen Sophie Imelmann (23) und ihr Freund Jonathan Spencer Clausen nun schon zu zweit durchs Leben. Doch obwohl die Köln 50667-Beauty superaktiv im Netz unterwegs ist und fleißig Schnappschüsse von sich postet, bekommen ihre Fans nur sehr unregelmäßig Pärchenfotos mit dem dänischen Fußballspieler zu sehen. Anlässlich ihres allerersten Jahrestags gab es nun mal wieder ein gemeinsames Pic – und das heiße Knutschbild hat es ganz schön in sich!

"Ich liebe dich, Babyboo", betitelte die Leonie-Darstellerin ihr neustes Instagram-Posting. Auf der Aufnahme, die an einem paradiesischen Strand in der Dominikanischen Republik entstanden ist, geben Sophie und Jonathan sich einen innigen Kuss – die Hand des Kickers ruht dabei auf der sonnengebräunten blanken Hüfte seiner Freundin. Ebenfalls ein hübsches Detail auf dem Foto: die durchtrainierten Bademoden-Bodys der beiden. Offenbar haben die zwei Turteltauben sich anlässlich ihres Jubiläums einen Liebesurlaub gegönnt.

Sophies Fans sind hin und weg von dem zauberhaften Anblick. "Ich kann nicht mehr, ihr seid so ein schönes Paar!" und "Wow, was für ein tolles Bild ihr zusammen abgebt", staunen zwei Abonnenten in den Kommentaren. Würdet ihr euch noch mehr solcher Beiträge wünschen? Stimmt ab!

Instagram / sophieimelmann "Köln 50667"-Star Sophie Imelmann und ihr Freund Jonathan Spencer in London

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann und ihr Freund Jonathan

Würdet ihr euch noch mehr Pärchenfotos von Sophie und Jonathan wünschen? Ja, bitte! Nee, ich bin eigentlich kein Fan. Abstimmen Ergebnis anzeigen



