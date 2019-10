Seit Kurzem ist es offiziell: Jessica Paszka (29) hat wieder einen Mann an ihrer Seite. Der Glückliche heißt Alexander Meyer (28), ist Fußballprofi und bestätigte die Beziehung in einem Interview. Für viele Fans der Ex-Bachelorette kam das ganz schön überraschend – für ihre BFF Saskia Beecks (31) eher weniger. Gegenüber Promiflash verriet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie den Sportler schon kennengelernt habe – "also nicht persönlich, aber per FaceTime". Sie findet, dass die zwei gut zusammen passen.



