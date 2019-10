Der Kampf zwischen Justine und Joey Heindle (26) dürfte nach dieser Ansage eröffnet worden sein! Nachdem ihre ein Jahr dauernde Ehe im Sommer vergangenen Jahres in die Brüche gegangen war, standen eigentlich alle Zeichen wieder auf Happy End für die Ex-Partner: Beide sind mittlerweile wieder vergeben, der einstige DSDS-Star will seine neue Freundin Ramona Elsener sogar heiraten. Trotzdem platzte Justine jetzt der Kragen: Joey soll während seiner Zeit bei Promi Big Brother Lügen über ihre Familie verbreitet haben – und das geht der Stylistin entschieden zu weit. "Jetzt meine Eltern so hinzustellen, als wären die geldgeil. Jetzt hört es auf. Meine Eltern haben fünf Jahre lang sein komplettes Leben finanziert", erklärte die Brünette in ihrer Instagram-Story. Auch über eine Scheidung sowie Unterhaltszahlungen sei noch nicht gesprochen worden – auf Anfrage von Promiflash wollte sich Joeys Management zu den Vorwürfen bislang nicht äußern.



