Julien Bams (30) großer Traum ist geplatzt! Im Juni 2018 hatte der YouTuber in der Kölner Innenstadt seine eigene Tanzschule Bamschool eröffnet. Doch im vergangenen September machten nun Gerüchte die Runde, dass sein Unternehmen nicht gut läuft – sogar ein Insolvenzverfahren soll bereits im Gange sein. In seinem neuesten YouTube-Video bezog der 30-Jährige nun Stellung und bestätigte: "Heute ist der Tag, an dem ich euch mitteilen muss, dass wir die Bamschool leider am 31.10.2019 für immer schließen werden."



