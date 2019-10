Ein echtes Bonbon für alle Fans von Saskia Beecks (31)! Erst kürzlich überraschte die Influencerin mit ihrem Ausstieg bei Berlin - Tag & Nacht. Gleichzeitig versicherte sie, dass ihre Fans in Zukunft nicht auf sie verzichten müssen. Neben weiteren TV-Projekten plant die Laiendarstellerin, an ihrem zweiten Buch zu arbeiten. Erst einmal lässt sie ihre Community auf Social Media aber an ihren abenteuerlichen Reisen teilhaben. Auf einem Pic vor traumhafter Meereskulisse präsentierte sie sich fast nackt!

Via Instagram veröffentlicht die 31-Jährige einen Fotobeitrag, auf dem zu sehen ist, wie sie am Strand liegt. Dabei posiert sie nur mit einem Bikinihöschen bekleidet. "Sich selbst zu lieben ist die größte Revolution", schreibt sie zum Post. Ihre Fans zeigen sich begeistert von der Aktion der einstigen Alina-Schmitts-Schauspielerin. "Wow, wie mutig. Du siehst toll aus!", stellt eine Followerin fest. Eine andere Nutzerin findet: "Ein wunderschönes Bild, ästhetisch schön mit Meeresblick."

Die positive Einstellung zu ihrem Körper hatte die Duisburgerin nicht immer. Bevor sie nach Berlin kam und bei der Seifenoper durchstartete, fühlte sie sich nicht so wohl wie weiter. Doch später führte sie eine komplette Body-Transformation durch und ist jetzt glücklicher denn je, wie sie gegenüber Promiflash.

Bieber, Tamara/ActionPress Saskia Beecks auf der Glow by dm 2019

Instagram / saskiabeecks Ex-BTN-Star Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Schauspielerin Saskia Beecks 2019 im Urlaub

