Emily Ratajkowski (28) geizt nicht mit ihren Reizen! Das bewies das Model bereits in Robin Thickes (42) Musikvideo zum Song "Blurred Lines": Darin tanzte sie beinahe splitterfasernackt an der Seite des Sängers – und ist seitdem vor allem für ihren kurvigen Traumkörper bekannt. Den setzte die brünette Schönheit nun erneut gekonnt in Szene: Paparazzi erwischten sie bei einem Sonnenbad in knappen Strandoutfits!

In den vergangenen zwei Tagen gönnte sich Emily offenbar einen kleinen Badeurlaub in Miami Beach – und bewies dabei, dass sie bei ihren Outfits ganz klar auf die Farbe Schwarz setzt: Erst präsentierte sich die 28-Jährige in einem dunklen Badeanzug mit XXL-Dekolleté, dann trug sie einen knappen, schwarzen Bikini. Zwar hielt sie so ihre Haut kaum bedeckt, ihren Kopf schützte die Beauty vor der Sonne allerdings mit einem Anglerhut in Leo-Optik.

Emily scheint keine Probleme damit zu haben, sich knapp bekleidet zu zeigen. Erst im vergangenen Jahr hatte sie in einem Interview mit der Vogue zugegeben, dass sie ihren Körper gerne präsentiere: "Mir ist es ziemlich egal, ob ich einem Patriarchat in die Hände spiele, indem ich ein Crop Top trage, denn ich fühle mich damit wohl und will diesbezüglich nicht eingeschränkt werden."

AM / Splash News Emily Ratajkowski in Miami, 2019

Anzeige

AM / Splash News Emily Ratajkowski in Miami, 2019

Anzeige

MEGA / MEGA Emily Ratajkowski, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de