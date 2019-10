Wo steckt eigentlich Sarah-Jane Wollny (21)? Während ihre Schwestern Loredana (15) und Estefania (17) die frischgebackene Ehefrau Sarafina (24) und ihren Mann Peter (26) in deren Flitterwochen besuchen, bleibt die 21-Jährige zu Hause. Ihren Fans verrät der Wollny-Spross jetzt via Instagram, warum sie nicht an den Türkei-Ferien teilhaben kann: "Ich bin nicht mit in den Urlaub geflogen, weil ich gerade einen Schulblock habe und währenddessen keinen Urlaub nehmen kann." Aber auch Mama Silvia (54) und die restlichen Familienmitglieder sind nicht dabei.



