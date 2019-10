Die 23. Venus ist offiziell eröffnet! Am Donnerstagvormittag gaben Micaela Schäfer (35) und Patricia Blanco (48) den Startschuss für die weltberühmte Erotikmesse in Berlin. Für die 35-Jährige Micaela ist dies bereits das achte Jahr, in dem sie als Venus-Gesicht das Event repräsentiert. Patricia feiert in diesem Jahr hingegen ihre große Premiere: "Ich war super-nervös vor der Eröffnung. Und es ist wirklich das erste Mal. Ich war noch nie auf der Venus, also auch nicht privat – ich lass mich auch überraschen, was es so Neues auf dem Markt gibt!", erklärte die Reality-TV-Darstellerin im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de