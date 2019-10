Alle Augen auf RiRi! Für ihre allererste Modenschau steckte Rihanna (31) vor Kurzem unzählige Models in ihre eigene Dessous-Linie Savage X Fenty. Jetzt hält sich die Designerin aber nicht mehr im Hintergrund und setzt dieses Mal selbst ihren Body in Szene: In einem Instagram-Video spaziert die Sängerin megasexy durch die Gegend und zwar in nichts als einem Bikini und einem leichten Überwurf.

Instagram / badgalriri Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de