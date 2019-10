Fürchtet Sarah Lombardi (27) sich nach ihrer Dancing on Ice-Verletzung vor einem erneuten schlimmen Sturz? Acht Monate nach ihrem Sieg bei der Promi-Eiskunstlauf-Show steht die Sängerin nun wieder auf dem Eis. Denn gemeinsam mit ihrem Partner Joti Polizoakis (24) wird sie ab Dezember bei "Holiday on Ice" als Star-Gast dabei sein. Gegenüber Promiflash erklärt die Supertalent-Jurorin, was sie nach ihrem Rückschlag auf dem Eis von dem 24-Jährigen gelernt hat: "Joti hat mir beigebracht, dass man diese Angst nicht haben darf, weil man ansonsten in diesen Sparflammenmodus geht, und ich glaube sowieso, ich trau mich jetzt nicht, das auszusprechen, aber eigentlich passiert so etwas nur einmal, oder?"



