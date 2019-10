Der schreckliche Todesfall von Esmeralda Merlot erschüttert die Netz-Community! Am Mittwoch fand die Polizei von Las Vegas die Leiche der jungen Influencerin in der Wüste: Das Erotik-Model war zunächst von ihrem Peiniger gewürgt, mit Pool-Reiniger vergiftet und anschließend in einer Holzkiste mit Beton übergossen worden. Ein erster Verdächtiger, ein namentlich bekannter Meth-Süchtiger, ist bereits verhaftet worden. Seit Mai dieses Jahres galt Esmeralda als vermisst.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de