Arbeiten Vanessa Stanat und ihr Roman schon an der Familienplanung? Seit viereinhalb Jahren ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon mit ihrem Verlobten zusammen. In ihrer Instagram-Story erklärt die Influencerin nun, dass sie die Anti-Baby-Pille schon vier Jahren abgesetzt habe und auch sonst auf hormonelle Präparate verzichte: "Es ist so, dass Roman und ich mit einer altbewährten Methode verhüten, als es auch noch keine Pille gab. Ja, und das funktioniert." Sollte sie trotzdem irgendwann schwanger werden, wäre das aber kein Weltuntergang. "Wir würden uns freuen. [...] Aber es ist nicht so, dass wir das planen", betont die Beauty.



