Stehen die Berlin - Tag & Nacht-Stars unter enormen Body-Druck? Denise Duck alias Emmi zeigte schon in so mancher Szene ihre stählernen Muckis. Und auch im Netz präsentiert die Seriendarstellerin gerne ihre heißen Kurven – die nicht von ungefähr kommen! "Ich habe seit über einem Jahr einen Ernährungsplan. Auch in sportlicher Hinsicht, weil ich ein bisschen zunehmen und natürlich auch Muskeln aufbauen möchte", erklärte Denise im Promiflash-Interview. Ist die 24-Jährige so vernarrt in Fitness, weil sie täglich im TV zu sehen ist? "Ne, gar nicht. Das mache ich, um mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen."



