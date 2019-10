Nicht nur die Harry Potter-Fans lieben den Weihnachtsball von Hogwarts! Das Trimagische Turnier im vierten Teil, der heute um 20:15 Uhr bei Sat.1 läuft, bringt Harry (Daniel Radcliffe, 30), Ron (Rupert Grint, 31) und Hermine (Emma Watson, 29) mit vielen anderen Schülern auf einem zauberhaften Fest zusammen. Im Film lassen Titelheld Harry und sein bester Kumpel ihre Tanzpartnerinnen den Abend über links liegen – den Dreh selbst behält Padma-Darstellerin Afshan Azad (31) dagegen umso schöner in Erinnerung. "Ron hat mich nicht zum Tanzen aufgefordert, aber alle so schick angezogen zu sehen, den Weihnachtsball in der Großen Halle – das Set war unglaublich. Es war so magisch. Wir sind reingekommen und dachten alle nur, wow", erzählte die Britin auf der German Comic Con in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de