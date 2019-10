Bei Germany's next Topmodel 2019 schaffte es Melissa unter die Top 15. Seither steht die Rosenheimerin in der Öffentlichkeit – aber das scheint nicht wirklich in ihrem Interesse zu sein. Schon seit dem 31. Juli postete das Model nichts mehr auf Instagram, zeigte sich auch nicht in seiner Story. Promiflash hakte nun bei Kollegin Sarah Almoril (21) nach: Wo steckt Melissa eigentlich? "Wir nennen Melissa immer 'Das Phantom'. Weil sie immer einfach aus dem Nichts irgendwo ist und dann hört man wieder monatelang nichts von ihr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de