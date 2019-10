Lisa-Marie Schiffner hat sich mit nur 18 Jahren den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllt! In den vergangenen Monaten hießt es für die YouTuberin allerdings, ihr Leben neu ordnen: Im Juni hatten sie und der Musiker Moritz Garth (24) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Aus ihrer gemeinsamen Wohnung in Berlin zog es die gebürtige Österreicherin zurück zu ihrer Familie – und ihrer Heimat wird sie zunächst treu bleiben. Die Influencerin hat sich ein sogenanntes Tiny House bauen lassen, wie sie in ihrem neuesten YouTube-Video verrät: "Ich hab mir diesen Traum jetzt wirklich erfüllt und hab mir sozusagen ein kleines Häuschen geholt und das wird jetzt geliefert." Solch ein Mini-Eigenheim schlägt mit mindestens 20.000 Euro zu Buche.



