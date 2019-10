Micaela Schäfers (35) Fans können ab sofort ein paar heiße Stunden mit ihr verbringen! Auf der Erotikmesse Venus stellte die berühmte Nacktschnecke am Donnerstag ihr erstes eigenes Sextoy vor: Gemeinsam mit dem Hersteller Mystim brachte das Model mit dem Masturbator "Opus Mica" ein Spielzeug für den Mann heraus. Das Besondere daran: Die Form des Toys ist originalgetreu dem Intimbereich der 35-Jährigen nachempfunden! "Ganz viele Fans haben eben gesagt: ‘Ich würde gerne mit dir ins Bett'. Und dann hab ich gesagt: 'Sorry, ich kann das nicht machen!'. Aber es gibt einen Masturbator und damit kann man jetzt sozusagen mit mir ins Bett. Also theoretisch kann man mit mir Sex haben!", erklärte Mica im Promiflash-Interview.



