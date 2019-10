Was diese Nachricht angeht, dürfte die Queen (93) sicherlich “not amused” sein. Ein französischer Hotelier namens Francois Graftieaux behauptet nämlich, dass in ihm königliches britisches Blut fließt und er die Wahrheit hinter dem größten royalen Sexskandal, wie er ihn selbst nennt, kennt. Seine Forderungen: ein DNA-Test von Queen Elizabeth II. und eine Umschreibung der Geschichtsbücher. Ob der 73-Jährige damit Erfolg haben wird?

Aber erst mal alles auf Anfang: Während des Ersten Weltkriegs sollen Edward VIII. – damals Prinz von Wales, später König des Vereinten Königreichs – und Marie-Leonie Graftieaux, eine französische Schneiderin, eine Affäre gehabt haben, aus der ein Sohn namens Pierre-Edouard (†) hervorging, so die Behauptung. Das uneheliche Kind ist wiederum der Vater von Francois, der den vermeintlichen Skandal nun an die Öffentlichkeit bringt. Wie Daily Mail berichtet, habe der Franzose deswegen bereits in den Jahren 2004 und 2013 einen DNA-Test von der Queen gefordert – ohne Erfolg. Nun habe er sich zum dritten Mal an den Buckingham-Palast gewandt, um das Ganze endlich aufzuklären.

Francois wolle kein Geld, keine Macht oder Titel, sondern lediglich Antworten zu seiner Herkunft – und nach Bedarf auch die Umschreibung von Geschichtsbüchern. Sollte sich der Buckingham-Palast nicht kooperativ zeigen, will der Franzose laut der britischen Zeitung sogar rechtliche Schritte einleiten.

Getty Images Edward VIII. mit seiner Frau Wallis Simpson, 1939

Anzeige

Splash News Queen Elizabeth II. im Juni 2011

Anzeige

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II., 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de