Marcel Maurice Neue (30) ist als Karsten Rätze, kurz Krätze, meistens auf dem Berlin - Tag & Nacht-Hausboot zu sehen. Der alte TV-Kahn liegt am Ufer der Spree und ist Wind und Wetter ausgesetzt. Kein Wunder also, wenn dem Serien-Urgestein an einem stürmischen Drehtag auch mal flau im Magen wird oder? "Ich hab jetzt hier keinen Wellengang. Seekrank wurde ich hier noch nie, ne", beteuerte Marcel im Promiflash-Interview.



