Dass das Leben in der Öffentlichkeit auch Schattenseiten hat, musste Jessica Paszka (29) jetzt am eigenen Leib erfahren! Die Bachelorette von 2017 wurde bereits dreimal gestalkt und musste sogar die Polizei einschalten. Trotz des Stalker-Problems bleibe Jessi aber positiv. Gegenüber Promiflash erklärt sie: "Jetzt bin ich damit echt fein, muss ich sagen. Ich hatte keine Angst gehabt, obwohl dieser Mensch mir sehr nahegekommen ist und mich sehr in die Ecke gedrängt hat."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de