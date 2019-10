Tritt Sophia Cordalis (4) schon bald in Mamas Model-Fußstapfen? Für TV-Star Daniela Katzenberger (33) gehören Foto-Shootings zum Job dazu, Ehemann Lucas (52) knipst ab und an außerdem Bilder für den Instagram-Account der Influencerin. Die gemeinsame Tochter der beiden schnappt da schon einiges auf: Dani sah erst kürzlich, wie Sophia einer Freundin Anweisungen fürs Fotografieren gab. "Sie hat sich dann auch so hingestellt und hat da angefangen zu posen! Ich habe das mit Lucas beobachtet. Es ist schon beängstigend, wie viel sie sich dann doch abgucken", erzählt die Moderatorin im Promiflash-Interview – und fürchtet, dass ihre Kleine irgendwann auch den Weg ins Showbusiness einschlagen wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de