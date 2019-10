Na, hallöchen! Stephanie Schmitz (25) liebt es, sich im Netz sexy zu inszenieren. Ob mit Mörder-Ausschnitt, heiß im Bikini am Strand oder im eng anliegenden Kleid – die einstige Love Island-Kandidatin versteht es, sich aufreizend zu zeigen. Das gefällt offenbar auch ihrem Verlobten Julian Evangelos (27), der die Posts regelmäßig liked und begeisterte Kommentare hinterlässt. Mit ihrem neuen Beitrag bringt die Blondine nun nicht nur ihren Liebsten ins Schwitzen!

Auf Instagram veröffentlicht Stephie jetzt ein Foto ihrer sexy Kehrseite. Was dabei besonders ins Auge fällt: ihr prägnant in Szene gesetztes Hinterteil. Nur mit einem knappen Body und durchsichtigem Stoff bedeckt, präsentiert die Reality-Lady ihren Po – sehr zur Freude ihrer Follower. Allein in der ersten Stunde sammelt der Beitrag bereits um die 5.000 Likes.

"Wow, was für ein Körper", "Du siehst einfach Bombe aus" oder "Dein Mann darf dich nicht unbeaufsichtigt lassen", kommentieren die User voller Begeisterung. Für Julian ist das Stöffchen anscheinend ein wenig zu freizügig. "In den eigenen vier Wänden ein tolles Kleid, Baby", lässt er seine Partnerin unter dem Bild wissen. Vor die Tür würde der Südländer seine Bald-Ehefrau in diesem Outfit wohl nicht lassen.

