Bei Love Island haben einige Teilnehmer nicht nur ihre große Liebe gefunden, sondern vor allem auch Freundschaften geschlossen! Bereits in der ersten Folge spürten die Zuschauer, dass zwischen Mischa Mayer, Danilo Cristilli und Denise Bröhl die Chemie stimmt. Für die liebeshungrigen Kandidaten war klar, dass sie sich auch in Deutschland wiedersehen würden – und das ging sogar ziemlich schnell: Am Samstagabend ließen sie es mit anderen Islandern in einem Club so richtig krachen!

In den Instagram-Storys der Kuppelshow-Teilnehmer ist zu sehen, wie Danilo, Mischa und Asena Neuhoff sich bei Denise auf die Party einstimmen. Später zieht die Truppe weiter in einen Kölner Club. Obwohl es zwischen Asena und ihrem Ex-Couple Danilo während der Aufzeichnung nicht gefunkt hat, verstehen sich die beiden anscheinend prächtig und tanzen lässig miteinander. Nicht nur die Islander der diejährigen Staffel ließen gemeinsam die Korken knallen. Auch Tobias Wegener (26) und Marcellino Kremers, die 2018 auf Mallorca ihre Traumfrau suchten, stießen zu den anderen dazu. "Super Typen!", kommentiert Danilo ein gemeinsames Gruppenfoto.

Doch wieso war Dijana Cvijetic nicht dabei? Immerhin heizt sie zusammen mit Danilo und gemeinsamen Knutsch-Pics die Gerüchteküche gerade ordentlich an. Offiziell bestätigt haben sie bisher nicht, ein Paar zu sein. Nachdem aber Dijana in einer anderen Stadt die Sau rausgelassen hatte, rief sie ihren vermeintlichen Lover via Facetime an, wie Beiträge in den Instagram-Storys der zwei preisgeben.

