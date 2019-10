Tut sich Simone Kowalski mit ihrer aktuellen Taktik wirklich einen Gefallen? Auf Instagram und Co. hört man so gut wie gar nichts von der Siegerin der 14. Germany's next Topmodel-Staffel. Stattdessen möchte sie sich mehr auf das Modeln abseits der medialen Welt konzentrieren. GNTM-Experte Thomas Hayo ist bei Promiflash allerdings folgender Meinung: "Generell ist es natürlich klar: Du musst inzwischen, wenn du im Modelbusiness bestehen willst, Instagram-Follower haben beziehungsweise auf Social Media aktiv sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de