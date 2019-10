Sie ist die Gewinnerin der Herzen! Bei Love Island verdrehte Melissa (24) gleich mehreren Männern den Kopf mit ihrem Charme – auch wenn ihr Herz dabei nur für einen einzigen Islander schlug: Danilo Cristilli. Leider gab es für sie dabei kein Happy End. Dafür hat die 24-Jährige jetzt aber eine Menge Herzen auf Social Media gewonnen. Mit Abstand hat sie sogar den größten Follower-Zuwachs aller Kuppelshow-Teilnehmer zu verzeichnen. Doch was sagt sie selbst zu ihrer neuen Community?

Mittlerweile ist schon ein wenig Zeit nach der Aufzeichnung des Reality-Formats vergangen. Während der Dreharbeiten bekam Melissas Instagram-Account einen gewaltigen Boom. Zurzeit verfolgen über 395.000 Fans ihren Alltag auf der Social-Media-Plattform. Gegenüber Promiflash schwärmt die Stuttgarterin: "Ich finde es unglaublich schön, wie viele Menschen mir Kraft und Zuspruch geben. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl als Akzeptanz und so viel Liebe." Laut den Nachrichten, die sie von ihren Bewunderern bekommt, geht sie davon aus, dass diese sich für sie interessieren, weil sie authentisch wirkt.

Mit ihrer Reichweite könnte die Sachbearbeiterin in einem Kundenservice künftig auch glatt als Influencerin durchstarten. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, sich in dem Job auszuprobieren, hat sie eine klare Antwort: "Ich bin noch in meinem Beruf tätig, möchte mir aber die Chance geben, das Ganze parallel auf Instagram zu versuchen", verrät sie Promiflash. Sie wolle ihrer Community etwas zurückgeben. Könnt ihr euch Melissa als Influencerin vorstellen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL II / Magdalena Possert Collage: "Love Island"-Pärchen Mischa und Ricarda, Danilo und Melissa, Yasin und Samira

Instagram / melissa_loveisland Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa, 2019

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

