Sie sind endlich Mann und Frau! Im Juni 2018 wurde Jennifer Lawrence (29) zum ersten Mal mit Cooke Maroney gesichtet. Kurz darauf verdichteten sich die Beziehungsgerüchte und das Paar zog zusammen. Im Februar dieses Jahres überraschten die beiden dann mit ihrer plötzlichen Verlobung – und nun ist endlich der große Tag gekommen: Jennifer und Cooke haben sich das Jawort gegeben!

Diese schöne Hochzeitsnews bestätigt jetzt People. Vor 150 Gästen soll sich das Pärchen in einem luxuriösen Schloss in Newport, Rhode Island, seine ewige Liebe geschworen haben. Unter der anwesenden Gesellschaft tummelten sich viele prominente Gesichter – unter anderem waren Sängerin Adele (31), Schauspielkolleginnen Amy Schumer (38) und Emma Stone (30) sowie Keeping up with the Kardashians-Star Kris Jenner (63) vor Ort. Laut einer Quelle soll J.Law an ihrem großen Tag ein Dior-Brautkleid getragen haben.

Bereits am Freitag luden Jennifer und Cookey zu einem Probe-Essen ein. Auch bei diesem Dinner strotzte die Gästeliste nur so vor VIPs. So sollen auch Modeikone Nicole Richie (38) samt Punk-Rocker-Gatte Joel Madden (40) und Cameron Diaz (47) da gewesen sein.

SplashNews.com Kris Jenner auf Jennifer Lawrences Hochzeit 2019

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Richard Harbus / MEGA Jennifer Lawrences Hochzeitsgäste

