Wie ist es Steffi (47) und Roland Bartsch (48) nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars ergangen? Vor rund sechs Wochen war das Ehepaar noch in der turbulenten Realityshow zu sehen – und landete hinter Elena Miras (27) und Mike Heiter auf dem zweiten Platz. Einfach hatten es die Hundefreunde während der Dreharbeiten nicht. Mit Promiflash sprachen sie darüber, was sie hätten anders machen sollen. "Ich habe gedacht, das ist ein Reality-Format und jeder ist echt, wie er ist. Wir hätten vorher echt einen Schauspielkurs nehmen sollen, dann hätten wir das wahrscheinlich besser gemeistert", zog Roland sein Fazit.



