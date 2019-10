2016 nahm Melisa Carolina Tatar (18) noch bei The Voice Kids teil – heute ist die 18-Jährige kaum wiederzuerkennen! Seit einigen Monaten startet die Abiturientin mit ihren eigenen Songs durch und knackt auch schon mal locker die Zwei-Millionen-Klicks-Marke mit ihren Musikvideos. In ihren Clips präsentiert Melisa ihre heißen Bewegungen. Promiflash hat bei dem Teenie auf der Glow in Berlin nachgehakt, woher er in so jungen Jahren das Selbstbewusstsein dafür nimmt: "Wenn man tanzt, ist man jemand anderes, sage ich immer. Da bin ich immer so im Charakter und dann ist man präsent und guckt immer so sexy und das wirkt dann so selbstbewusst. Das habe ich durchs Tanzen und meine Tanzlehrer gelernt", berichtete sie stolz.



