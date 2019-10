Eifersuchtsdrama in Las Vegas! Cheryl Marie Murphy machte sich als Bridget Power und Bridget the Midget in der Porno-Welt einen Namen und gehört zu den wenigen kleinwüchsigen Darstellerinnen in der Branche. Darüber hinaus ist sie in den USA als Schauspielerin, Moderatorin und Star ihrer eigenen Reality-TV-Show bekannt. Jetzt hat die 39-Jährige allerdings für Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Sie muss wegen eines tätlichen Angriffs auf ihren Freund vor Gericht!

Laut TMZ fand die "S.W.A.T."-Darstellerin ihren Partner Jesse Mitte September mit einer anderen Frau im Bett seiner Wohnung in Las Vegas. Cheryls Reaktion: Sie rammte ihm ein Buttermesser in die Wade. Nach ihrer Festnahme vor Ort gestand sie die Tat sofort der Polizei: "Es ist alles meine Schuld, ich habe es getan. Ich sollte ins Gefängnis gehen."

Cheryl ist in drei Punkten angeklagt worden: Neben Einbruch im Besitz einer tödlichen Waffe und häuslicher Gewalt mit Körperverletzung unter Einsatz einer tödlichen Waffe muss sie sich auch für den Angriff mit einer tödlichen Waffe verantworten. Sollte sie vor dem Hintergrund verurteilt werden, die Attacke auf Jesse geplant zu haben, drohen ihr bis zu 15 Jahre Gefängnis.

