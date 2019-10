Oliver Pocher (41) und Amira M. Aly haben geheiratet – und zwar im kleinen Kreise auf den Malediven. Am Samstag gab es bereits erste Medienberichte, dass die beiden sich das Jawort gegeben haben, am Sonntag teilte die Schwangere auf ihrem Instagram-Account dann zwei Fotos im Brautkleid. Zahlreiche Promi-Kollegen wie zum Beispiel Love Island-Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) oder GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (30) gratulierten den beiden in den Kommentaren. Außerdem postete Oli auf seinem Profil ein Video von Amiras Junggesellinnenabschied. Der Sprücheklopfer höchstpersönlich gab ihr einen Lapdance – mit vollen Körpereinsatz und viel nackter Haut.



