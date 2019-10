Am 13. August war es zum zweiten Mal so weit: Sarah (28) und Dominic Harrison (28) heirateten erneut! Rund zwei Monate nach der Zeremonie blickt die Braut im Gespräch mit Promiflash noch einmal auf ihren großen Tag zurück und verrät dabei ihre emotionalsten Hochzeitsmomente: "Die Trauung auf jeden Fall, unser Ehegelübde, unser Hochzeitstanz, dass Pietro Lombardi (27) auch für uns gesungen hat, dass Xavier Naidoo (48) da war, war für mich auch ein ganz, ganz großes Highlight an der Hochzeit", erzählt Sarah und kommt dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.



