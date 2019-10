Jennifer Lawrence (29) hat sich getraut! Nach nur wenigen Monaten Beziehung mit dem Kunsthändler Cooke Maroney gab die Schauspielerin im Februar überraschend ihre Verlobung bekannt – und die Trauung ließ nicht lange auf sich warten: Am vergangenen Samstag gab sich das Paar in einem Schloss in Rhode Island, New England das Jawort, wie People bestätigte. Unter den 150 Hochzeitsgästen befanden sich auch zahlreiche Promis wie Adele (31), Nicole Richie (38) und Kris Jenner (63).



