Kisu hat am vergangenen Samstag standesamtlich geheiratet. In ihrer Instagram-Story gewährte die hochschwangere Bloggerin ihren Fans Einblick in ihren großen Tag – einschließlich ihres rührenden Ehegelübdes an ihren Mann Kevin: "Ich werde dir die schönste und liebevollste Tochter schenken, die dich über alles lieben wird. Und wir werden deine Engel sein und stets an deiner Seite bleiben. Ich liebe dich." Für die Web-Beauty war es ein höchst emotionaler Tag.



