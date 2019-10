Freundschaft trotz Scheidung? Bei Sarah Connor (39) und Marc Terenzi (41) scheint das absolut kein Problem zu sein! Die Musiker ließen sich zwar 2010 nach sechs Jahren Ehe scheiden – die Beziehung sei allerdings absolut nicht in einen Rosenkrieg gemündet, wie Marc im Interview mit Bild erzählt: "Wir sind beste Freunde, gehen oft mit den Kindern in Berlin jetzt essen. Das ist nicht selbstverständlich in der Branche."

