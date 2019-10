Vanessa Stanat hat ihrem Verlobten Roman Tamkan das Jawort gegeben! Wochenlang hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Fans Einblicke in die Vorbereitungen für ihren großen Tag gewährt. Am Samstag fand die standesamtliche Trauung in Vanessas Heimat Bensheim statt. Nach der feuchtfröhlichen Hochzeitssause konnten die frisch getrauten Eheleute ihr Glück kaum in Worte fassen: "Wir sind total überwältigt von euren Nachrichten, welche immer noch im Minutentakt bei uns eintreffen", freute sich die dunkelhaarige Beauty in ihrer Instagram-Story.



