Sein Privatleben hält Jérôme Boateng (31) stets sehr bedeckt. Angeblich soll der Fußballer seit einiger Zeit von seiner Langzeit-Verlobten Sherin Senler getrennt sein. Zudem habe der Innenverteidiger des FC Bayern München die Länderspiel-Pause am vergangenen Wochenende für einen Ausflug mit weiblicher Begleitung genutzt. Der Weltmeister von 2014 wurde mit einer Dame an seiner Seite gesichtet und die ist keine Unbekannte.

Am 12. Oktober hatte Popsängerin Rihanna (31) ihre Autobiografie herausgebracht. Zur Release-Party im New Yorker Guggenheim Museum erschien auch der gebürtige Berliner – allem Anschein nach nicht allein. In einem Instagram-Post ist der 31-Jährige mit Kasia Lenhardt (24) zu sehen. Auf den Aufnahmen verlassen der Fußballer und die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2012 die Feier zusammen. Aufmerksamen Fans entging nicht: Auch auf ihren Social-Media-Profilen teilten sie Eindrucke von ihrer Reise in den Big Apple. Auf gemeinsame Schnappschüsse oder Pärchen-Posts verzichteten sie allerdings. Bisher haben sich auch beide nicht zu der Angelegenheit geäußert.

Auf Jérôme warten nun wieder sportliche Herausforderungen. Am 6. November spielt er mit den Bayern gegen den griechischen Verein Olympiakos Piräus. Nach der schweren Verletzung von Nationalspieler Niklas Süle (24) hofft der bisherige Bankdrücker auf mehr Einsatzzeiten.

P.Hoffmann/WENN.com; Getty Images Collage: Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng

Anzeige

Getty Images Jérôme Boateng bei einem Event in New York

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in New York, Oktober 2019

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Jérôme Boateng beim Fußballspiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de