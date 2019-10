Heidi Klum (46) ist unter die TikToker gegangen! Seit wenigen Tagen hat die Germany's next Topmodel-Chefin einen Account in der beliebten Lip-Sync-App und postet seitdem munter drauf los. Bei vielen Usern stoßen ihre Beiträge auf verhaltene Reaktionen. "Ich habe heute leider kein Like für dich", kommentierte einer. Andere scheinen sogar der Meinung zu sein, dass die 46-Jährige zu alt für die Plattform sei. "Omis entdecken TikTok für sich", schrieb ein Nutzer.

