Schock für Andre Schiebler (28)! Das ApeCrime-Mitglied ließ seine Ehefrau für nur wenige Minuten in seinem Sportwagen allein zurück. Plötzlich setzte sich ein fremder Mann neben Nicole ans Steuer und versuchte, den Wagen in Gang zu bekommen. Ein YouTube-Video des 28-Jährigen zeigt, wie die dunkelhaarige Frau den Unbekannten anfleht, auszusteigen. Nachdem er endlich das Auto verlassen hatte, rief Nicole die Polizei an – doch die nahm sie nicht ernst. Andre ist fassungslos!



