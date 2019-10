Selma begibt sich auf die Suche nach ein bisschen Spaß! In der vergangenen Staffel von Schwiegertochter gesucht kämpfte die Blondine um das Herz von Single-Mann Arno. Die große Liebe wurde es nicht, sodass die Hamburgerin noch immer Single ist. Doch trotz ihres Beziehungsstatus' möchte auch die Kultkandidatin ein wenig intime Freude genießen – und so machte sie sich gemeinsam mit Promiflash auf der Erotikmesse Venus in Berlin auf, ein passendes Sex-Spielzeug zu finden: "Wenn die auch einen in Pink haben, würde ich mich auch freuen, das ist meine Lieblingsfarbe. Ich bin Single und deswegen brauche ich das für mich so!", erklärte Selma.



