Die neue Dancing on Ice-Staffel hat noch nicht einmal begonnen und schon jetzt bangt ein Promi um seine Teilnahme: Jens Hilbert (41). "Ich hatte gerade die erste Freude an diesem knallharten Sport gefunden und dann hat’s rums gemacht", schrieb der Unternehmer zu einem Foto mit Gips-Arm auf Instagram. Er habe sich beim Training einen Bruch im Ellenbogen zugezogen. Ob er bis zur ersten Liveshow Mitte November wieder fit ist, sei noch nicht absehbar. Auch Peer Kusmagk (44) hat es bereits von den Kufen gehauen – die Konsequenz: eine Prellung und eine Bänderdehnung im Fuß. Auch Nadine Klein (34) zeigte sich mit Trainings-Blessuren: Die Ex-Bachelorette hatte sich beide Daumen gequetscht.

