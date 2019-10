In wenigen Monaten geht das Dschungelcamp in eine neue Runde und schon vor Wochen brodelt die Gerüchteküche: Unter anderem soll Ennesto Monté (44) in den australischen Busch gehen. Im Promiflash-Interview wollte der Sänger diese Spekulationen zwar nicht kommentieren, stellte aber klar, dass er sich für seine enge Freundin Daniela Büchner (41) auf das TV-Abenteuer einlassen würde: "Wenn sie mich jetzt anruft und sagt: 'Ennesto, komm bitte mit' – dann kläre ich das mit RTL."



