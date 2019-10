Jennifer Matthias beschimpft Daniela Büchner (41) als Lügnerin. Die Witwe von Schlagerstar Jens (✝49) hatte am Wochenende ein Foto mit dessen Sohn Leon gepostet und behauptet, dass sie zu allen Kindern ihres verstorbenen Mannes Kontakt habe. Als Leons Mama Jenny das sah, traute sie ihren Augen kaum und ließ ihrer Wut auf Instagram freien Lauf: "Sie hat überhaupt gar keinen Kontakt, weder zu Leon noch zu mir! Da sie mich blockiert hat, als Jens mich das zweite Mal ins Krankenhaus gebeten hatte. [...] Sie kann machen, tun, lügen, rumheulen was und wie sie will, aber MEIN KIND für ihr Schmierentheater zu benutzen, das geht eindeutig zu weit." Die 41-Jährige zeigte sich daraufhin komplett fassungslos und betonte, sie habe nur zeigen wollen, dass sie keines der acht Kinder vergesse. Weiter wolle sie sich nicht dazu äußern.



