Antoni Porowski liebt Männer und Frauen! Der Reality-Star, vor allem bekannt aus der Netflix-Serie "Queer Eye", hat sich in Dating-Angelegenheiten noch nie auf nur ein Geschlecht festlegen wollen. Die Serie, und vor allem die Arbeit mit seinen Kollegen, halfen ihm dabei, in puncto Liebesleben auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Seine Erkenntnis: Man muss in Hinblick auf seine sexuellen Vorlieben keine Entscheidung treffen. Was das genau bedeutet, erklärt Antoni jetzt in einem Interview.

In den Jahren, in denen der Netflix-Star eher Männer datete, führte er trotzdem auch ernsthafte Beziehungen mit Frauen. Im GQ-Interview hat der Beau seine Situation jetzt erklärt: "Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich schwul bin, verstehen sie mich wahrscheinlich besser, aber ich habe dann das Gefühl, die Frauen, in die ich mich verliebe, nicht ausreichend wertzuschätzen." Er bevorzuge es einfach, sich selbst kein Label aufzudrücken. "Ich weiß es nicht wirklich und ich mag es, es nicht zu wissen", schwärmt er von seiner Bisexualität.

In seinen vergangenen Beziehungen, egal ob mit einer Frau oder einem Mann, war Antoni übrigens nie ein Freund von Umarmungen oder Küssen in der Öffentlichkeit. Mittlerweile hat der Fernsehkoch aber seine Kom­fort­zo­ne etwas verlassen. Er hält jetzt sogar mit seinem Serien-Kollegen und Buddy Tan France freundschaftlich Händchen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so sein kann", verriet er glücklich.

Instagram / Antoni Porowski TV-Koch Antoni Porowski

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Antoni Porowski bei den Emmy Awards 2019

Anzeige

Getty Images Der "Queer Eye"-Cast bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de